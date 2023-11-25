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«Зенит» Санкт-Петербург одержал волевую победу над «Динамо» в полуфинале КР по волейболу

В Санкт-Петербурге завершился первый матч полуфинальной серии Кубка России по волейболу среди мужских команд. Местный «Зенит» встречался с московским «Динамо» и одержал волевую победу на тай-брейке со счётом 3:2 (13:25, 18:25, 25:20, 25:20, 16:14).

Первые две партии остались за гостями, но в дальнейшем хозяевам удалось переломить ход матча, довести встречу до тай-брейка и выиграть его.

Ответный матч в этом противостоянии состоится через неделю, 2 декабря, в Москве.

Напомним, первый полуфинал в другой паре также завершился на тай-брейке победой «Локомотива» над казанским «Зенитом» (3:2).

Волейбол. Кубок России. Мужчины

Полуфинал. Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:2 (13:25, 18:25, 25:20, 25:20, 16:14).