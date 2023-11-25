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«Зенит» Санкт-Петербург одержал волевую победу над «Динамо» в полуфинале КР по волейболу

«Зенит» Санкт-Петербург одержал волевую победу над «Динамо» в полуфинале КР по волейболу
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В Санкт-Петербурге завершился первый матч полуфинальной серии Кубка России по волейболу среди мужских команд. Местный «Зенит» встречался с московским «Динамо» и одержал волевую победу на тай-брейке со счётом 3:2 (13:25, 18:25, 25:20, 25:20, 16:14).

Первые две партии остались за гостями, но в дальнейшем хозяевам удалось переломить ход матча, довести встречу до тай-брейка и выиграть его.

Ответный матч в этом противостоянии состоится через неделю, 2 декабря, в Москве.

Напомним, первый полуфинал в другой паре также завершился на тай-брейке победой «Локомотива» над казанским «Зенитом» (3:2).

Волейбол. Кубок России. Мужчины
Полуфинал. Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:2 (13:25, 18:25, 25:20, 25:20, 16:14).

Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Шепетис, Железняков, Заступов, Полетаев, Клюка, Полянский, Манжосов, Бярда, Купряшкин
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
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Новости. Волейбол
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