«Зенит» Санкт-Петербург одержал волевую победу над «Динамо» в полуфинале КР по волейболу
Поделиться
В Санкт-Петербурге завершился первый матч полуфинальной серии Кубка России по волейболу среди мужских команд. Местный «Зенит» встречался с московским «Динамо» и одержал волевую победу на тай-брейке со счётом 3:2 (13:25, 18:25, 25:20, 25:20, 16:14).
Первые две партии остались за гостями, но в дальнейшем хозяевам удалось переломить ход матча, довести встречу до тай-брейка и выиграть его.
Ответный матч в этом противостоянии состоится через неделю, 2 декабря, в Москве.
Напомним, первый полуфинал в другой паре также завершился на тай-брейке победой «Локомотива» над казанским «Зенитом» (3:2).
Волейбол. Кубок России. Мужчины
Полуфинал. Первый матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:2 (13:25, 18:25, 25:20, 25:20, 16:14).
Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Шепетис, Железняков, Заступов, Полетаев, Клюка, Полянский, Манжосов, Бярда, Купряшкин
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
Комментарии
- 25 ноября 2023
-
18:16
-
17:48
-
12:20
-
11:07
- 24 ноября 2023
-
23:26
-
15:27
-
13:04
-
01:26
-
00:20
- 23 ноября 2023
-
22:45
-
18:15
-
16:33
-
11:02
- 22 ноября 2023
-
22:35
-
20:48
-
18:51
-
17:25
-
10:33
- 21 ноября 2023
-
23:22
-
14:47
- 19 ноября 2023
-
19:59
-
19:40
- 18 ноября 2023
-
22:20
-
21:26
-
20:06
-
10:49
-
10:46
- 17 ноября 2023
-
13:09
- 16 ноября 2023
-
11:20
-
04:59
- 15 ноября 2023
-
23:03
-
22:02
-
21:42
-
13:57
-
00:05
Партнерский контент