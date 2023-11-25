Волейболистки московского «Динамо» вышли в финал КР, выиграв «золотой сет» у «Локомотива»

Первый финалист Кубка России по волейболу среди женских команд определился в «золотом сете». Неделю назад в Калининграде местный «Локомотив» нанёс поражение «Динамо» в трёх партиях. Сегодня, 25 ноября, в Москве бело-голубые одержали победу с аналогичным счётом 3:0 (25:19, 25:11, 25:20). «Золотой сет» также остался за столичным клубом – 15:11.

В финале московское «Динамо» сыграет с победителем полуфинальной пары «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка». В этом противостоянии первый матч на тай-брейке выиграла казанская команда (3:2).

Волейбол. Кубок России. Женщины

Полуфинал. Ответный матч

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград) – 3:0 (25:19, 25:11, 25:20).

Первый матч – 0:3.

«Золотой сет» – 15:11.