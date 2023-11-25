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Волейболистки московского «Динамо» вышли в финал КР, выиграв «золотой сет» у «Локомотива»

Волейболистки московского «Динамо» вышли в финал КР, выиграв «золотой сет» у «Локомотива»
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Первый финалист Кубка России по волейболу среди женских команд определился в «золотом сете». Неделю назад в Калининграде местный «Локомотив» нанёс поражение «Динамо» в трёх партиях. Сегодня, 25 ноября, в Москве бело-голубые одержали победу с аналогичным счётом 3:0 (25:19, 25:11, 25:20). «Золотой сет» также остался за столичным клубом – 15:11.

В финале московское «Динамо» сыграет с победителем полуфинальной пары «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка». В этом противостоянии первый матч на тай-брейке выиграла казанская команда (3:2).

Волейбол. Кубок России. Женщины
Полуфинал. Ответный матч

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград) – 3:0 (25:19, 25:11, 25:20).
Первый матч – 0:3.
«Золотой сет» – 15:11.

Кубок России (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Калининградская область
Динамо М: Халецкая, Пипунырова, Пушина, Дмитриева, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Локомотив: Любушкина, Каськова, Горбачёва, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Погорельченко, Аслямова, Быкова, Капралова, Гатина, Киселёва, Броникова, Захарова, Каракурт
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Новости. Волейбол
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