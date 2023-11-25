Волейболистки «Ленинградки» вышли в финал Кубка России, обыграв «Динамо-Ак Барс»

Волейболистки «Ленинградки» вышли в финал Кубка России. В ответном полуфинальном матче команда из Санкт-Петербурга в гостях нанесла поражение казанскому «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (25:18, 19:25, 25:20, 26:24).

В первом матче неделю назад команда из столицы Татарстана вырвала победу на тай-брейке – 3:2. По сумме двух матчей в финал вышла «Ленинградка». За титул санкт-петербургская команда сыграет с соперницами из московского «Динамо».

Напомним, что судьбу полуфинала «Динамо» — «Локомотив» решил «золотой сет», выигранный бело-голубыми со счётом 15:11.

Волейбол. Кубок России. Женщины

Полуфинал. Ответный матч

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (18:25, 25:19, 20:25, 24:26)

Первый матч – 3:2.