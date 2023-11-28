«Спарта» на выезде обыграла «Заречье-Одинцово» в матче женской волейбольной Суперлиги

27 ноября стартовал 9-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Подмосковная команда «Заречье-Одинцово» принимала нижегородский клуб «Спарта». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 25:15, 22:25, 15:11).

Таким образом, «Спарта» одержала третью победу в нынешнем розыгрыше соревнований, а для клуба «Заречье-Одинцово» это поражение стало шестым в текущем сезоне. Подмосковная команда набрала 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги. «Спарта» (9) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 9-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 2:3 (22:25, 26:24, 15:25, 25:22, 11:15).