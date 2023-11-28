«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Минчанку» в матче женской волейбольной Суперлиги

28 ноября продолжился 9-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Белорусская «Минчанка» принимала екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (25:21, 24:26, 25:21, 25:21).

Таким образом, «Уралочка-НТМК» одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше соревнований, а для клуба «Минчанка» это поражение стало седьмым в текущем сезоне. Екатеринбургская команда набрала шесть очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Суперлиги. Клуб сравнялся по очкам с «Минчанкой», которая располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 9-й тур

«Минчанка» (Минск) – «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 1:3 (21:25, 26:24, 21:25, 21:25).