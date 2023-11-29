Волейболистки московского «Динамо» одержали девятую победу кряду в Суперлиге

Волейболистки московского «Динамо» упрочили первенство в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче 8-го тура соревнований бело-голубые в гостях нанесли поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:18).

Для московского «Динамо» это девятая победа в девяти матчах текущего чемпионата страны. Набрав 26 очков, столичный клуб единолично возглавляет турнирную таблицу национального первенства.

«Динамо» в любом случае сохранит лидерство в чемпионате страны по итогам 9-го тура, так как на данный момент ни у одной другой команды нет в активе даже восьми побед.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 9-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (16:25, 15:25, 18:25).