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Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 12-го тура

Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 12-го тура
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Сегодня, 16 декабря, стартует 12-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

16 декабря, суббота

16:00 мск. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Краснодар)
19:00 мск. «Локомотив» (Калининград) — «Заречье-Одинцово» (Московская область)

17 декабря, воскресенье

15:00 мск. «Динамо-Метар» (Челябинская область) — «Енисей» (Красноярск)
16:00 мск. «Протон» (Саратов) — «Минчанка» (Минск)
17:00 мск. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Тулица» (Тула)
18:00 мск. «Атом-Курск» (Курск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

18 декабря, понедельник

19:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Спарта» (Нижний Новгород)

После 11 туров, не потерпев ни одного поражения, в розыгрыше Суперлиги лидирует «Динамо» (Москва).

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