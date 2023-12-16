Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 12-го тура

Сегодня, 16 декабря, стартует 12-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
16 декабря, суббота
16:00 мск. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Краснодар)
19:00 мск. «Локомотив» (Калининград) — «Заречье-Одинцово» (Московская область)
17 декабря, воскресенье
15:00 мск. «Динамо-Метар» (Челябинская область) — «Енисей» (Красноярск)
16:00 мск. «Протон» (Саратов) — «Минчанка» (Минск)
17:00 мск. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Тулица» (Тула)
18:00 мск. «Атом-Курск» (Курск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
18 декабря, понедельник
19:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Спарта» (Нижний Новгород)
После 11 туров, не потерпев ни одного поражения, в розыгрыше Суперлиги лидирует «Динамо» (Москва).