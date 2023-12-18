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Волейболистки московского «Динамо» одержали 12-ю победу в Суперлиге подряд

18 декабря матчем московского «Динамо» и нижегородской «Спарты» завершился 12-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

Игра завершилась победой «Динамо» со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 31:29). Москвички выиграли 12-й матч подряд в розыгрыше Суперлиги сезона-2023/2024 и продолжают лидировать, не потерпев ни одного поражения.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап. 12-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо Краснодар» – 3:0 (25:18, 25:20, 25:18).

«Локомотив» (Калиниград) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).

«Динамо-Метар» (Челябинская область) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:17, 25:21, 25:17).

«Протон» (Саратов) – «Минчанка» (Беларусь, Минск) – 3:0 (25:10,25:12, 25:17).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Тулица» (Тульская область) – 3:2 (25:23, 13:25, 25:16, 22:25, 15:11).

«АТОМ-Курск» (Курск) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (18:25, 16:25, 12:25).

«Динамо» (Москва) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:22, 25:22, 31:29).