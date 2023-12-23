«Динамо» Москва победило «Ленинградку» в финале Кубка России по волейболу

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) выиграл Кубок России — 2023. В финале турнира спортсменки обыграли соперниц из «Ленинградки» (Санкт-Петербург) в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 25:17, 25:20, 25:21.

Волейболистки «Динамо» в этом матче защитили прошлогодний титул обладательниц Кубка России. Всего же это шестая победа спортсменок на турнире: ранее они становились чемпионками в 2009, 2011, 2013, 2018 и 2022 годах.

Отметим, что с момента воссоздания клуба в 2004 году московское «Динамо» также восемь раз играло в финале Кубка России, а ещё четыре раза было бронзовым призёром соревнований.

В нынешнем сезоне волейболистки из «Динамо» (Москва) также стали обладательницами Кубка столетия и Суперкубка.