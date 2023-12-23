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«Динамо» Москва победило «Ленинградку» в финале Кубка России по волейболу

«Динамо» Москва победило «Ленинградку» в финале Кубка России по волейболу
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Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) выиграл Кубок России — 2023. В финале турнира спортсменки обыграли соперниц из «Ленинградки» (Санкт-Петербург) в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 25:17, 25:20, 25:21.

Волейболистки «Динамо» в этом матче защитили прошлогодний титул обладательниц Кубка России. Всего же это шестая победа спортсменок на турнире: ранее они становились чемпионками в 2009, 2011, 2013, 2018 и 2022 годах.

Отметим, что с момента воссоздания клуба в 2004 году московское «Динамо» также восемь раз играло в финале Кубка России, а ещё четыре раза было бронзовым призёром соревнований.

В нынешнем сезоне волейболистки из «Динамо» (Москва) также стали обладательницами Кубка столетия и Суперкубка.

Кубок России (ж) . Финал
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Сероносова, Малыгина, Шевченко, Антипова, Перова
Динамо М: Халецкая, Пипунырова, Пушина, Дмитриева, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
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