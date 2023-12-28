Николай Карполь покинул пост главного тренера «Уралочки». Его сменил внук

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Многолетний главный тренер женского волейбольного клуба «Уралочка», возглавлявший команду с 1969 года, заслуженный тренер СССР и России Николай Карполь покинул пост наставника команды, выступающей в Суперлиге. О назначении нового главного тренера сообщил официальный телеграм-канал команды.

Прославленного тренера заменит его внук Михаил Карполь. До этого специалист руководил молодёжной командой, занимал должность старшего тренера «Уралочки» и занимал пост главного тренера в сезоне-2021/2022.

Ранее Николай Карполь, являющийся также заслуженным работником физической культуры РФ, вице-президентом Всероссийской федерации волейбола, президентом Общественно-спортивного центра, а также почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области, заявлял, что сезон-2023/2024 может стать последним в его тренерской карьере.