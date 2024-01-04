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Константин Сиденко назначен главным тренером ЖВК «Заречье-Одинцово»

Константин Сиденко назначен главным тренером ЖВК «Заречье-Одинцово»
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Российский волейболист и волейбольный тренер Константин Анатольевич Сиденко стал главным тренером команды «Заречье-Одинцово» (Московская область). Об этом сообщается на странице клуба в социальных сетях.

Предыдущим местом работы специалиста был женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининградская область), который Сиденко покинул в октябре 2023 года. С командой тренер стал финалистом Кубка России (2022) и серебряным призёром чемпионата России сезона-2022/2023. Также Сиденко становился серебряным призёром Универсиады 2017 года с мужской студенческой сборной России.

В качестве игрока Сиденко является двукратным чемпионом России по волейболу, обладателем Кубка России, победителем Лиги чемпионов.

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