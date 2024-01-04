Константин Сиденко назначен главным тренером ЖВК «Заречье-Одинцово»
Поделиться
Российский волейболист и волейбольный тренер Константин Анатольевич Сиденко стал главным тренером команды «Заречье-Одинцово» (Московская область). Об этом сообщается на странице клуба в социальных сетях.
Предыдущим местом работы специалиста был женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининградская область), который Сиденко покинул в октябре 2023 года. С командой тренер стал финалистом Кубка России (2022) и серебряным призёром чемпионата России сезона-2022/2023. Также Сиденко становился серебряным призёром Универсиады 2017 года с мужской студенческой сборной России.
В качестве игрока Сиденко является двукратным чемпионом России по волейболу, обладателем Кубка России, победителем Лиги чемпионов.
Комментарии
- 4 января 2024
-
14:37
- 2 января 2024
-
20:26
- 31 декабря 2023
-
02:56
- 29 декабря 2023
-
19:52
-
12:46
- 28 декабря 2023
-
15:50
-
14:57
-
10:52
-
10:42
-
09:57
- 27 декабря 2023
-
12:45
- 26 декабря 2023
-
23:22
-
20:11
-
19:00
-
18:35
-
18:10
-
17:55
- 24 декабря 2023
-
23:29
-
23:16
-
22:58
-
21:58
-
19:00
- 23 декабря 2023
-
22:10
-
21:38
-
20:51
- 22 декабря 2023
-
09:49
-
00:30
- 21 декабря 2023
-
23:55
-
08:41
- 19 декабря 2023
-
23:22
-
22:43
-
21:57
-
21:52
-
20:56
-
20:41
Партнерский контент