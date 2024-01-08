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Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 15-го тура

Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 15-го тура
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В понедельник, 8 января, стартует 15-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

8 января, понедельник

15:00 мск. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Спарта» (Нижний Новгород)
16:00 мск. «Динамо» (Краснодар) — «Атом-Курск»
16:00 мск. «Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
17:00 мск. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Минчанка»
17:00 мск. «Тулица» — «Енисей» (Красноярск)
18:00 мск. «Динамо-АК Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область)
19:00 мск. «Локомотив» (Калининград)— «Динамо» (Москва)

Напомним, после 14 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».

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