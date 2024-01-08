Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 15-го тура
Поделиться
В понедельник, 8 января, стартует 15-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
8 января, понедельник
15:00 мск. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Спарта» (Нижний Новгород)
16:00 мск. «Динамо» (Краснодар) — «Атом-Курск»
16:00 мск. «Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
17:00 мск. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Минчанка»
17:00 мск. «Тулица» — «Енисей» (Красноярск)
18:00 мск. «Динамо-АК Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область)
19:00 мск. «Локомотив» (Калининград)— «Динамо» (Москва)
Напомним, после 14 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».
Комментарии
- 8 января 2024
-
09:41
- 7 января 2024
-
23:14
- 5 января 2024
-
00:13
- 4 января 2024
-
14:37
- 2 января 2024
-
20:26
- 31 декабря 2023
-
02:56
- 29 декабря 2023
-
19:52
-
12:46
- 28 декабря 2023
-
15:50
-
14:57
-
10:52
-
10:42
-
09:57
- 27 декабря 2023
-
12:45
- 26 декабря 2023
-
23:22
-
20:11
-
19:00
-
18:35
-
18:10
-
17:55
- 24 декабря 2023
-
23:29
-
23:16
-
22:58
-
21:58
-
19:00
- 23 декабря 2023
-
22:10
-
21:38
-
20:51
- 22 декабря 2023
-
09:49
-
00:30
- 21 декабря 2023
-
23:55
-
08:41
- 19 декабря 2023
-
23:22
-
22:43
-
21:57
Партнерский контент