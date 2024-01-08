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Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 15-го тура

Сегодня, 8 января завершился 15-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 15-й тур, женщины. Результаты

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Спарта» (Нижний Новгород) – 3:1 (25:12, 25:21, 25:27, 25:19).

«Динамо» (Краснодар) — «Атом-Курск» — 3:1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:16).

«Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Минчанка» (Минск) – 3:1 (25:17, 16:25, 25:13, 25:23).

«Тулица» (Тула) — «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:19, 25:16, 26:24).

«Динамо-АК Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:0 (25:15, 25:14, 25:12).

«Локомотив» (Калининград)— «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23).

После 15 туров московское «Динамо» лидирует в чемпионате, второе место занимает «Ленинградка», тройку замыкает «Протон».