Чемпионат России по волейболу среди мужчин: турнирная таблица по итогу первого круга

Завершился первый круг предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Каждая из команд сыграла по 15 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 15-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – 14 побед – 1 поражение (41 очков),
«Динамо-Москва» – 12-3 (38),
«Зенит-Казань» – 13-2 (37),
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 11-4 (30),
«Кузбасс» (Кемерово) – 9-6 (28),
«Белогорье» (Белгород) – 8-7 (27),
«Шахтёр» (Солигорск) – 8-7 (24),
«Зенит Санкт-Петербург» – 8-7 (23),
«Факел» (Новый Уренгой) – 8-7 (20),
«Енисей» (Красноярск) – 7-8 (21),
«Нова» (Новокуйбышевск)– 6-9 (16),
«Урал» (Уфа) – 5-10 (15),
«Нефтяник» (Оренбург) – 3-12 (13),
«Газпром-Югра» (Сургут) – 3-12 (11),
АСК (Нижний Новгород) – 3-12 (9),
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 2-13 (7).