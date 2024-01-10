Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: турнирная таблица по итогу первого круга

Завершился первый круг предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Каждая из команд сыграла по 15 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 15-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – 14 побед – 1 поражение (41 очков),

«Динамо-Москва» – 12-3 (38),

«Зенит-Казань» – 13-2 (37),

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 11-4 (30),

«Кузбасс» (Кемерово) – 9-6 (28),

«Белогорье» (Белгород) – 8-7 (27),

«Шахтёр» (Солигорск) – 8-7 (24),

«Зенит Санкт-Петербург» – 8-7 (23),

«Факел» (Новый Уренгой) – 8-7 (20),

«Енисей» (Красноярск) – 7-8 (21),

«Нова» (Новокуйбышевск)– 6-9 (16),

«Урал» (Уфа) – 5-10 (15),

«Нефтяник» (Оренбург) – 3-12 (13),

«Газпром-Югра» (Сургут) – 3-12 (11),

АСК (Нижний Новгород) – 3-12 (9),

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 2-13 (7).