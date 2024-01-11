Петров — об уровне российского волейбола: европейцы тоже страдают без нас, но мы больше

Экс-тренер молодёжных команд новосибирского «Локомотива» и «Белогорья» Андрей Петров высказался об уровне российского волейбола в условиях отсутствия международных соревнований.

«На мой взгляд, уровень чемпионата немного проседает. Во-первых, у нас нет еврокубков. Во-вторых, нет Лиги наций. Около 20 игроков каждое лето катались со сборной России по всему свету и играли с лучшими командами мира. Конечно, получали опыт, росли. Сейчас этого нет, плюс сократился трансферный рынок – кто-то сейчас категорически не хочет ехать в Россию. На самом деле уровень Лиги чемпионов тоже просел. Добавьте три клуба из России – будут совсем другие по силе группы, другая сетка плей-офф. Европейцы тоже страдают, но мы больше» — сказал Петров в интервью «БИЗНЕС Online Спорт».

Напомним, лидером мужской Суперлиги является новосибирский «Локомотив», который одержал уже 11 побед подряд в рамках нынешнего сезона.