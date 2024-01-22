Тренер «Зенит СПб»: наш стиль — проигрывать в первой партии

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Виктор Сидельников после победы над новокуйбышевской «Новой» в рамках 18-го тура мужской Суперлиги рассказал о проблемах команды из-за отсутствия тренировочного процесса.

«Ну, как мы шутим, это наш стиль теперь стал – проигрывать в первой партии 1:5 или 1:7, а потом начинать играть в волейбол. Но ещё раз скажу: тренировочного процесса нет. И мы просто не можем вот так встать в расстановку, чтобы в нас подавали, чтобы мы принимали, чтобы мы играли в тренировочном процессе из этих положений. У нас в феврале три дня с двухразовыми тренировками, а в марте будет вообще два. Это я не к тому, что календарь чемпионата так устроен. Просто у нас новый игрок, и мы не успеваем отрабатывать расстановки», – приводит слова Сидельникова пресс-служба волейбольного клуба «Зенит СПб» на официальном сайте.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Новой» закончилась со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:15) в пользу питерского клуба, сыгравшего на домашней площадке. Команда продлила победную серию до четырёх матчей и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. 28 января питерский «Зенит» сыграет против возглавляющего турнирную таблицу казанского «Зенита».