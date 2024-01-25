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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 19-го тура

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 19-го тура
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В пятницу, 26 января, стартует 19-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

26 января, пятница:
19:00 мск «АСК» (Нижний Новгород) — «Газпром-Югра» (Сургут)

27 января, суббота:
15:00 мск «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва)
16:00 мск «Урал» (Уфа) — «Шахтёр» (Солигорск)

28 января, воскресенье:
13:00 мск «Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск)
16:00 мск «Факел» (Новый Уренгой) — «Нефтяник» (Оренбург)
17:00 мск «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Югра Самотлор» (Нижневартовск)
17:00 мск «Нова» (Новокуйбышевск) — «Белогорье» (Белгород)
18:00 мск «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» (Казань)

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