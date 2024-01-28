Тренер «Ленинградки» – о победе над «Уралочкой-НТМК»: мы показали ужасную игру

Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» из Санкт-Петербурга Александр Кашин после победы в матче против «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) в рамках 18-го тура женской Суперлиги оценил игру противника и своей команды.

«Впечатления прекрасные от команды «Уралочка» – великая команда, очень надеюсь, что у неё будет большое будущее, с хорошими болельщиками и прекрасным тренерским составом.

Мы показали сегодня, к сожалению, ужасную игру, несмотря на победу. Не выполнили то, что должны были. Главная задача сегодня была, помимо того, чтобы взять три очка, но и дать отдохнуть Анастасии Гарелик, так как нам тяжёлый месяц предстоит. Но у нас два игрока выбыли, поэтому пришлось играть не так, как планировали. Если бы играли сразу основным составом, то таких бы проблем не было. Но надо давать играть молодёжи.

Единственное – мы смогли убрать комбинационную игру «уралочек», с центрами хорошо справились, но плохо сыграли с краями из четвёртой зоны. Ольга Зверева молодец, забивала всё, что можно было», – передаёт слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матч между «Ленинградкой» и «Уралочкой-НТМК» завершился со счётом 3:2 (25:23, 22:25, 21:25, 25:21, 16:14) в пользу команды Кашина.