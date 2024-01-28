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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 19-го тура

Сегодня, 28 января, завершился 19-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 19-й тур. Мужчины. Результаты:

АСК (Нижний Новгород) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3 (25:19, 23:25, 22:25, 12:25)

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо Москва» – 3:2 (26:28, 17:25, 25:22, 25:17, 15:12)

«Урал» (Уфа) – «Шахтёр» (Солигорск)– 3:2 (19:25, 30:28, 26:24, 22:25, 15:13)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (22:25, 18:25, 37:35, 21:25)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (14:25, 25:17, 25:23, 28:26)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:23, 25:19, 27:25)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (16:25, 13:25, 15:25)

«Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» — 2:3 (14:25, 17:25, 25:22, 25:23, 9:15)