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«Перуджа» завоевала Кубок Италии по волейболу, уверенно обыграв «Монцу»

«Перуджа» завоевала Кубок Италии по волейболу, уверенно обыграв «Монцу»
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«Перуджа» стала обладателем Кубка Италии по волейболу. В финале турнира подопечные Анджело Лоренцетти одолели «Монцу». Встреча закончилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:23).

Лучшим бомбардиром финала стал канадский диагональный «Монцы» Артур Шварц, набравший 22 очка. В составе «Перуджи» самым результативным игроком встречи стал поляк Камил Семенюк. Самым ценным игроком Кубка Италии признан украинский доигровщик «Перуджи» Олег Плотницкий, который ярче провёл полуфинал. В матче с «Миланом» он реализовал 75% атак (18/24, 3 потери), а во встрече с «Монцей» забил 11 из 29 мячей (38%, 3 потери).

Отметим, «Перуджа» выиграла Кубок Италии в четвёртый раз в истории (2018, 2019, 2022, 2024). В прошлом сезоне обладателем трофея стала «Пьяченца».

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