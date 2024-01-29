Тренер «Динамо-Ак Барс» Терзич: ты должен быть доволен, когда побеждаешь «Динамо»

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после победы в гостевом матче с московским «Динамо» в рамках 18-го тура женской Суперлиги отметил, что обыграть такого соперника – «большой успех», а также оценил состояние своей команды.

«Ты должен быть доволен, когда побеждаешь «Динамо». Это большой успех для нас, девушки хорошо играли сегодня. Мы стали лучше играть, если сравнивать эту часть сезона с тем, что было в начале. У «Динамо» есть некоторые проблемы с травмами, не играла Виктория Пушина. Но я всё равно доволен тем, как мы играли. При этом я уверен, что мы способны играть намного лучше.

Конечно верили, что сможем отыграться в концовке третьей партии! В женском волейболе часто бывает, что одна команда набирает три-четыре-пять-шесть очков подряд, но это отставание отыгрывается. А когда ты упускаешь преимущество при счёте 24:21, это очень негативно сказывается на тебе. Ведь ты уже практически выиграл партию. Поражение в таких случаях тяжело переносится», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, возглавляющее турнирную таблицу «Динамо» (Москва) на домашней площадке уступило «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 23:25).