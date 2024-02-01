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Олимпийский чемпион Тарас Хтей удостоен именной стелы на Аллее спортивной славы России

Олимпийский чемпион Тарас Хтей удостоен именной стелы на Аллее спортивной славы России
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Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Тарас Хтей удостоен именной стелы на Аллее спортивной славы России в Москве, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Церемония открытия стелы состоится завтра, 2 февраля, на главной аллее ВДНХ. Участие в торжественной церемонии примет сам спортсмен.

Напомним, во время спортивной карьеры Хтей выступал за клубы «Динамо», «Искра», «Белогорье» и другие команды, а также представлял сборную России на международных соревнованиях. В составе национальной команды Хтей стал олимпийским чемпионом Игр, прошедших в 2012 году в Лондоне. Также Хтей является бронзовым призёром Олимпиады 2004 года в Афинах, серебряным призёром чемпионата мира 2002 года в Буэнос-Айресе и серебряным призёром чемпионата Европы 2005 года в Риме в составе сборной России.

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