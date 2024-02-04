Тренер московского «Динамо» – о матче лидеров Суперлиги: победы добились тяжёлым путём

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Константин Ушаков после победы в матче с «Ленинградкой» в рамках 19-го тура женской Суперлиги оценил состояние своей команды.

«Нам очень была нужна победа, и мы её сделали. Таким тяжёлым путём. Но всё равно мы её добились. Она очень важна. Довели до пятой партии, потому что встречались первое и второе место турнирной таблицы. Это упорная борьба. Все хотели победить.

Во второй партии был не риск, а череда ошибок. Мы играем так, как привыкли играть. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но эта череда, которая непозволительна нам и нашим игрокам. Не специально, но сейчас пока так играем», – передаёт слова Ушакова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Матч между «Ленинградкой» и «Динамо» завершился со счётом 3:2 (25:18, 23:25, 25:22, 22:25, 15:8) в пользу москвичек. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, «Ленинградка» занимает второе место.