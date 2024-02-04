«Нужно возвращать игру» — тренер московского «Динамо» о поражении в Суперлиге

Главный тренер ВК «Динамо» (Москва) Константин Брянский рассказал о причинах поражения команды в 20-м туре предварительного этапа чемпионата России по волейболу питерскому «Зениту».

«Сыграли грязно фактически в каждом элементе. Мы сегодня были не похожи на себя, это было заметно во всём. Начиная от качества приема, продолжая глупыми ошибками в конце первого сета, которые и определили разницу, игрой на высоких мячах, качеством передач на эти высокие мячи. Перечислять можно много, думаю, это был один из наших худших матчей в сезоне. Мы не думаем о количестве травмированных. Нужно исправлять ошибки, возвращать свою игру. Сезон продолжается, а сегодня «Зенит» победил заслуженно», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.

Напомним, «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал сенсационную победу в игре против московского «Динамо». Счёт в игре — 0:3 (26:28, 17:25, 20:25).