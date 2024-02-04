Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Нужно возвращать игру» — тренер московского «Динамо» о поражении в Суперлиге

«Нужно возвращать игру» — тренер московского «Динамо» о поражении в Суперлиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ВК «Динамо» (Москва) Константин Брянский рассказал о причинах поражения команды в 20-м туре предварительного этапа чемпионата России по волейболу питерскому «Зениту».

«Сыграли грязно фактически в каждом элементе. Мы сегодня были не похожи на себя, это было заметно во всём. Начиная от качества приема, продолжая глупыми ошибками в конце первого сета, которые и определили разницу, игрой на высоких мячах, качеством передач на эти высокие мячи. Перечислять можно много, думаю, это был один из наших худших матчей в сезоне. Мы не думаем о количестве травмированных. Нужно исправлять ошибки, возвращать свою игру. Сезон продолжается, а сегодня «Зенит» победил заслуженно», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Шепетис, Железняков, Заступов, Полетаев, Клюка, Полянский, Манжосов, Бярда, Купряшкин

Напомним, «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал сенсационную победу в игре против московского «Динамо». Счёт в игре — 0:3 (26:28, 17:25, 20:25).

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android