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Хтей: фаворитом быть гораздо сложнее, чем командой, которую не берут в расчёт

Хтей: фаворитом быть гораздо сложнее, чем командой, которую не берут в расчёт
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Чемпион Олимпийских игр в Лондоне Тарас Хтей рассказал о своих чувствах перед играми на Олимпиаде, заявив, что их команда была той, на которую делали ставку. Им всегда хотелось побеждать.

«Каждая игра – волнение, переживание именно от этого понимания: за тобой болельщики, страна, большая спортивная держава, и, конечно, хочется всегда побеждать. На нас делали ставку, мы были фаворитами, а быть фаворитом гораздо сложнее, чем командой, которую не особенно берут в расчёт. От тебя ждут только первого места, другие – не интересуют.

Трепетно каждый раз выходить на площадку, но к этому привыкаешь и справляешься», — сказал Хтей.

Напомним, на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году сборная России по волейболу завоевала первое золото в своей истории.

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