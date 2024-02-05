Алексей Бабешин покидает волейбольный клуб «Кузбасс»

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Волейбольный тренер Алексей Бабешин покидает «Кузбасс», в котором занимал должность главного тренера с мая 2022 года. Об этом сообщает телеграм канал ВК «Кузбасс».

До работы в «Кузбассе» 40-летний Бабешин был главным тренером новокуйбышевского клуба НОВА.

За время игровой карьеры Алексей выступал в московском «Динамо», новоуренгойском «Факеле», новосибирском «Локомотиве», казанском «Зените», «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, сургутском клубе «Газпром-Югра» и «Локомотиве-Изумруд» из Екатеринбурга.

Кемеровский «Кузбасс» занимает седьмое место в турнирной таблице мужской Суперлиги. Из 20 игр команда одерживала победу 11 раз. У неё 35 очков. Показатель попаданий равен 48, что является неплохим результатом для середины турнирной таблицы. Точно такой же показатель у московского «Динамо» (третья строчка).