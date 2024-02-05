19-летняя Турчина стала лидером по очкам 19-го тура женской Суперлиги

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Завершился 19-й тур женской Суперлиги по волейболу. 27 очков сумела набрать доигровщица Валерия Турчина, выступающая за ВК «Минчанка». Ранее она играла в юниорской команде «Минчанка-2»

Среди других лидеров тура Екатерина Ефимова из «Тулицы», сделавшая два эйса, и Юлия Подскальная из «Динамо» (Краснодар), поставившая шесть блоков.

В командной статистике 51% точных атак сделала команда «Енисей» (Красноярский край). Лидером по блокам за игру стала команда «Динамо» из Москвы, а «Тулица» выполнила семь эйсов.

Напомним, лидирующие по итогу 19-го тура команды расположились в турнирной таблице таким образом: «Енисей» на девятом месте, в шаге от зоны плей-офф. «Тулица» – в середине таблицы на шестом месте, а вот московская команда «Динамо» возглавляет турнирную таблицу.

Впереди у команд 20-й тур, который начнётся 10 февраля.