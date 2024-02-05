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Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 19-го тура

Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 19-го тура
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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 19-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд, завершившегося 4 февраля.

В состав символической команды вошли доигровщицы Мария Самойлова («Динамо-Метар») и Брайелин Мартинес («Динамо-Ак Барс»), блокирующие Таисия Коновалова («Динамо-Метар») и Юлия Подскальная («Динамо» (Краснодар), диагональная Валерия Турчина («Минчанка») и либеро Анна Подкопаева («Динамо»). Самым ценным игроком тура признана Софья Писаревская из «Енисея». Лучшим тренером тура стал Михаил Карполь («Уралочка-НТМК»).

Напомним, после 19 туров турнирную таблицу розыгрыша чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги возглавляет московское «Динамо».

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