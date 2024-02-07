Мелисса Варгас вернулась в «Фенербахче», где играют россиянки Федоровцева и Фетисова

Нападающая женской сборной Турции Мелисса Варгас после завершения сезона китайского чемпионата вернулась в расположение волейбольного клуба «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова.

В Китае кубинка, которая с 2021 года имеет гражданство Турции, выступала за «Тяньцзинь Бохай». Как сообщает пресс-служба «Фенербахче» на официальном сайте, Варгас будет представлять команду до конца сезона-2023/2024.

Напомним, после двухлетнего карантина в связи со сменой спортивного гражданства летом 2023 года Мелисса Варгас дебютировала в составе женской национальной команды Турции по волейболу. Команда впервые в истории выиграла чемпионат Европы и Лигу наций, а сама Варгас была признана MVP обоих турниров.