Россиянка Акимова сыграет в финале Кубка вызова

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает российская 21-летняя диагональная Вита Акимова, вышел в финал Кубка вызова.

В 1/4 финала команда дважды сыграла с румынским клубом «Волунтари». Первая встреча прошла на домашней площадке итальянок и завершилась со счётом 3:1 (21:25, 30:28, 25:17, 25:23) в пользу клуба Акимовой. Второй матч также ознаменован победой «Игор Горгондзола» – 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:21).

В обеих встречах российская диагональная Акимова стала самым результативным игроком, набрав 22 очка в первом матче и 23 – во втором.

В финале Кубка вызова «Игор Горгондзола» проведёт две встречи с французским «Нептун де Нант». Первая игра состоится на домашней площадке итальянок.