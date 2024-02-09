Олег Стояновский и Елизавета Зайончковская обручились

Российские волейболисты Олег Стояновский и Елизавета Зайончковская объявили о помолвке. Со знаменательным событием пару поздравила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

«Обряд в Мексике подействовал!» — написала Зайончковская в социальных сетях.

Фото: соцсети Елизаветы Зайончковской

Напомним, Олег Стояновский является чемпионом мира 2019 года и серебряным призёром Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) по пляжному волейболу. Осенью прошлого года Стояновский стал победителем Кубка Европы среди клубов по пляжному волейболу в составе азербайджанской команды «Муров». Елизавета Зайончковская выступает за волейбольный клуб «Динамо — Водный стадион» (Москва), Олег Стояновский играет в составе волейбольной команды «Факел» из Нового Уренгоя.