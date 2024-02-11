Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 22-го тура

Сегодня, 11 февраля, завершился 22-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 22-й тур. Мужчины. Результаты:

«Югра-Самотлор» — «Кузбасс» — 1:3 (13:25, 25:23, 22:25, 20:25).

«Нефтяник» — «Урал» — 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:22).

«Шахтёр» — «Зенит-СПб» — 3:1 (24:26, 27:25, 25:18, 27:25).

«Динамо Москва» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:21, 23:25, 25:19, 21:25, 15:9).

«Факел» — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 22:25, 22:25).

«Нова» — «АСК» — 3:2 (25:20, 21:25, 21:25, 25:18, 15:12).

«Газпром-Югра» — «Енисей» — 3:2 (25:23, 18:25, 25:20, 17:25, 15:11).

«Белогорье» — «Локомотив Новосибирск» — 3:2 (25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12).