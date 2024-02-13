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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 23-го тура

В среду, 14 февраля, стартует 23-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

14 февраля, среда:

15:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург).

15:00 мск «Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск).

17:00 мск «Газпром-Югра» (Сургут) — «Шахтёр» (Солигорск).

17:00 мск «Урал» (Уфа) — «Югра Самотлор» (Нижневартовск).

17:00 мск «Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва).

19:00 мск АСК (Нижний Новгород) — «Зенит-Казань» (Казань).

19:00 мск «Белогорье» (Белгород) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург).

20:00 мск «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск).

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 22 туров подопечные Алексея Вербова набрали 54 очка.