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«Зенит-Казань» всухую обыграл АСК

«Зенит-Казань» всухую обыграл АСК
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Волейбольная команда «Зенит» из Казани одержала победу в матче 23-го тура мужской Суперлиги с командой АСК из Нижнего Новгорода со счётом 3:0 (25:11, 25:12, 25:18).

АСК не удалось выиграть ни одной партии. Инициатива на протяжении всего матча оставалась у упорного соперника. В истории встреч команде из Нижнего Новгорода еще ни разу начиная с 2019 года не удавалось обыграть казанских волейболистов.

Напомним, казанская команда занимает первое место в турнирной таблице, а команда из Нижнего Новгорода – предпоследнее. За весь сезон у «Зенита» было лишь три поражения. У АСК это второе поражение подряд после победы над «Югрой-Самотлором».

23-й тур заканчивается 14 февраля. Следующий начнётся 17 февраля с игры между «Зенит СПБ» и «Динамо ЛО».

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 23-й тур
14 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
АСК: Зеленков, Антонов, Кульков, Демаков, Горяный, Пятыркин, Йованович, Захватенков, Валеев, Каравашкин, Андрич, Мозжухин, Хайбулов, Панасенко, Премович, Павлычев, Ищенко, Карпухов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Корнеев, Хлякин, Жогов
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