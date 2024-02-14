«Зенит-Казань» всухую обыграл АСК
Поделиться
Волейбольная команда «Зенит» из Казани одержала победу в матче 23-го тура мужской Суперлиги с командой АСК из Нижнего Новгорода со счётом 3:0 (25:11, 25:12, 25:18).
АСК не удалось выиграть ни одной партии. Инициатива на протяжении всего матча оставалась у упорного соперника. В истории встреч команде из Нижнего Новгорода еще ни разу начиная с 2019 года не удавалось обыграть казанских волейболистов.
Напомним, казанская команда занимает первое место в турнирной таблице, а команда из Нижнего Новгорода – предпоследнее. За весь сезон у «Зенита» было лишь три поражения. У АСК это второе поражение подряд после победы над «Югрой-Самотлором».
23-й тур заканчивается 14 февраля. Следующий начнётся 17 февраля с игры между «Зенит СПБ» и «Динамо ЛО».
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 23-й тур
14 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
АСК: Зеленков, Антонов, Кульков, Демаков, Горяный, Пятыркин, Йованович, Захватенков, Валеев, Каравашкин, Андрич, Мозжухин, Хайбулов, Панасенко, Премович, Павлычев, Ищенко, Карпухов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Корнеев, Хлякин, Жогов
Комментарии
- 14 февраля 2024
-
21:28
-
20:40
-
19:37
-
19:00
-
00:51
- 13 февраля 2024
-
20:47
-
19:51
-
19:00
-
16:48
-
16:23
-
15:41
-
15:30
-
10:26
-
09:50
- 12 февраля 2024
-
22:00
-
21:45
-
21:27
-
16:17
- 11 февраля 2024
-
23:59
-
22:35
-
21:38
-
20:32
-
20:11
-
18:16
-
17:21
-
15:31
- 10 февраля 2024
-
22:12
-
16:21
- 9 февраля 2024
-
22:00
-
13:09
-
00:58
-
00:29
- 8 февраля 2024
-
23:58
-
22:30
-
20:40
Партнерский контент