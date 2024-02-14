«Зенит-Казань» всухую обыграл АСК

Волейбольная команда «Зенит» из Казани одержала победу в матче 23-го тура мужской Суперлиги с командой АСК из Нижнего Новгорода со счётом 3:0 (25:11, 25:12, 25:18).

АСК не удалось выиграть ни одной партии. Инициатива на протяжении всего матча оставалась у упорного соперника. В истории встреч команде из Нижнего Новгорода еще ни разу начиная с 2019 года не удавалось обыграть казанских волейболистов.

Напомним, казанская команда занимает первое место в турнирной таблице, а команда из Нижнего Новгорода – предпоследнее. За весь сезон у «Зенита» было лишь три поражения. У АСК это второе поражение подряд после победы над «Югрой-Самотлором».

23-й тур заканчивается 14 февраля. Следующий начнётся 17 февраля с игры между «Зенит СПБ» и «Динамо ЛО».