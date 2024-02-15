Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 21-го тура

В пятницу, 16 февраля, стартует 21-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
16 февраля, пятница:
18:00 «Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва).
17 февраля, суббота:
13:00 «Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НМТК» (Свердловская область);
17:00 «Заречье-Одинцово» (Одинцово) — «Атом-Курск» (Курск);
17:00 «Тулица» (Тульская область) — «Локомотив» (Калининградская область);
18:00 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов);
18:00 «Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск);
18:30 «Минчанка» (Минск) — «Спарта» (Нижний Новгород).
Время в расписании матчей указано московское.
Лидером предварительного этапа является московская команда «Динамо». После 22 туров подопечные Константина Ушакова набрали 52 очка.