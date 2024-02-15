Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 21-го тура

Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 21-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 16 февраля, стартует 21-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

16 февраля, пятница:

18:00 «Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва).

17 февраля, суббота:

13:00 «Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НМТК» (Свердловская область);

17:00 «Заречье-Одинцово» (Одинцово) — «Атом-Курск» (Курск);

17:00 «Тулица» (Тульская область) — «Локомотив» (Калининградская область);

18:00 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов);

18:00 «Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск);

18:30 «Минчанка» (Минск) — «Спарта» (Нижний Новгород).

Время в расписании матчей указано московское.

Лидером предварительного этапа является московская команда «Динамо». После 22 туров подопечные Константина Ушакова набрали 52 очка.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android