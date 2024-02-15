Волейболистка «Динамо» Дмитриева перешла в «Енисей» до конца апреля

29 летняя российская волейболистка Татьяна Дмитриева стала игроком красноярского «Енисея». Связующая будет выступать за клуб до конца апреля, после чего вернётся в ряды московского «Динамо», из которого временно переходит. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.

В составе «Динамо» Дмитриева начала играть с 2020 года. За это время спортсменка с командой стала чемпионкой Суперлиги сезона-2022/2023, серебряным (2020/2021) и бронзовым (2021/2022) призёром чемпионата, обладателем Кубка России (2022,2023), Суперкубка — 2023 и Кубка Столетия — 2023.

В турнирной таблице женской Суперлиги «Динамо» лидирует, набрав 52 очка. «Енисей» занимает девятое место. После 20 сыгранных матчей чемпионата в активе команды 26 очков.