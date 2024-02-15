Ковачевич — самый результативный игрок 23-го тура Суперлиги

Подведены итоги 23-го тура мужской волейбольной Суперлиги, завершившегося 14 февраля 2024 года. Лучший показатель по набранным очкам принадлежит сербскому доигровщику уфимского «Урала» Урошу Ковачевичу. На его счету 25 очков. В командной статистике лучший процент точных атак — 65% — у игроков московского «Динамо». По этому показателю москвичи становятся лучшими уже второй тур подряд.

Наибольшее количество эйсов в туре сделал доигровщик «Кузбасса» из Кемерова Роман Пакшин. На его счету шесть подач навылет, и это больше половины от суммарного числа эйсов команды. По числу подач навылет в туре «Кузбасс» лидирует с показателем 11.

Лучшим блокирующим по итогам 23-го тура стал игрок клуба «Югра-Самотлор» Михаил Кулыгин, у него семь блоков. Командный рекорд тура также принадлежит игрокам клуба из Нижневартовска — 17 блоков.