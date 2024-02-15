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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 23-го тура

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 23-го тура
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Вчера, 14 февраля, завершился 23-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 23-й тур. Мужчины. Результаты:

«Енисей» — «Нефтяник» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:21);

«Кузбасс» — «Нова» — 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 28:26);

«Газпром-Югра» — «Шахтёр» — 1:3 (25:18, 20:25, 20:25, 12:25);

«Урал» — «Югра Самотлор» — 1:3 (25:23, 23:25, 37:39, 23:25);

«Факел» — «Динамо Москва» — 0:3 (17:25, 23:25, 21:25);

«АСК» — «Зенит-Казань» — 0:3 (11:25, 12:25, 18:25);

«Белогорье» — «Зенит-СПб» — 3:2 (28:30, 16:25, 25:20, 27:25, 15:12);

«Динамо-ЛО» — «Локомотив Новосибирск» — 0:3 (22:25, 21:25, 19:25).

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 23 туров подопечные Алексея Вербова набрали 57 очков.

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