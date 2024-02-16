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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 24-го тура

В субботу, 17 февраля, стартует 24-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

17 февраля, суббота:

18:00 «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

18 февраля, воскресенье:

15:00 «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой);

17:30 «Белогорье» (Белгород) — «Шахтёр» (Солигорск);

18:00 «Динамо» (Москва) — АСК (Нижний Новгород);

18:00 «Зенит-Казань» — «Кузбасс» (Кемерово).

19 февраля, понедельник:

17:00 «Нефтяник» (Оренбург) — «Газпром-Югра» (Сургут);

17:00 «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Енисей» (Красноярск).

20 февраля, вторник:

18:00 НОВА (Новокуйбышевск) — «Урал» (Уфа).

Время в расписании матчей указано московское.

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 22 туров подопечные Алексея Вербова набрали 57 очков.