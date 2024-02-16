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Юлия Прокофьева стала игроком «Ленинградки»

Юлия Прокофьева стала игроком «Ленинградки»
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Российская волейболистка Юлия Прокофьева, выступающая на позиции связующей, покинула волейбольный клуб «Енисей» (Красноярск) и присоединилась к команде «Ленинградка» (Санкт-Петербург). Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.

23-летняя спортсменка пришла в «Енисей» в начале сезона-2023/2024 женской волейбольной Суперлиги. До этого волейболистка выступала за «Муром», играющий в Высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу.

Напомним, после 20 туров Суперлиги новый клуб Прокофьевой занимает третье место в турнирной таблице. На счету команды из Санкт-Петербурга 46 набранных очков. Бывший клуб Прокофьевой «Енисей» находится на девятом месте. В 20 матчах волейболистки из Красноярска набрали 26 очков.

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