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37-летний Евгений Сивожелез вернулся в петербургский «Зенит»

37-летний Евгений Сивожелез вернулся в петербургский «Зенит»
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Российский волейболист Евгений Сивожелез, выступающий на позиции доигровщика, перешёл в состав клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола. Ранее 37-летний спортсмен уже выступал в петербургской команде с 2017 по 2019 год.

Розыгрыш чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2023/2024 Сивожелез начинал в составе «Факела» из города Новый Уренгой. Помимо двух последних клубов, в карьере игрока были «Самотлор» (Нижневартовск), «Динамо» (Москва), «Зенит-Казань», «Кузбасс» (Кемерово).

В составе сборной России Евгений Сивожелез становился чемпионом Европы 2013 года, победителем Мировой лиги того же года, чемпионом Универсиады — 2011 и обладателем Кубка мира 2011 года.

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