Команда россиянки Кузнецовой стала серебряным призёром клубного чемпионата Южной Америки

Бразильский клуб «Прайа», в составе которого выступает россиянка Софья Кузнецова, в финале клубного чемпионата среди стран Южной Америки уступил бразильскому «Минасу». Матч за титул завершился со счётом 3:2 (24:26, 16:25, 25:19, 25:22, 15:11). Третье место также завоевал клуб из Бразилии «Сеси Волей Бауру».

Софья Кузнецова вошла в символическую сборную турнира. Она и бразильянка При Дароит признаны лучшими доигровщицами чемпионата. Россиянка проводит свой первый сезон в бразильской лиге. В прошлом сезоне Кузнецова играла за итальянский «Кунео».

Напомним, бразильский клуб «Прайа» принимал участие в клубном чемпионате мира – 2023. В матче за третье место команда Кузнецовой уступила китайскому «Бохаю».