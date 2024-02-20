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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 24-го тура

Сегодня, 20 февраля, завершился 24-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 24-й тур. Мужчины. Результаты

«Зенит СПб» — «Динамо-ЛО» — 3:0 (31:29, 25:20, 25:21).

«Локомотив» — «Факел» — 2:3 (16:25, 25:23, 21:25, 32:30, 13:15).

«Белогорье» — «Шахтёр» — 3:0 (25:10, 25:18, 26:24).

«Динамо» — «АСК» — 3:0 (25:20, 25:17, 25:17).

«Зенит-Казань» — «Кузбасс» — 3:0 (25:18, 25:22, 25:12).

«Югра Самотлор» — «Енисей» — 0:3 (26:28, 17:25, 25:27).

«Нефтяник» — «Газпром-Югра» — 0:3 (24:26, 22:25, 12:25).

НОВА — «Урал» — 3:1 (16:25, 25:20, 25:19, 25:22).

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 24 туров подопечные Алексея Вербова набрали 60 очков.