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«Трентино» досрочно выиграл регулярный чемпионат итальянской Суперлиги

«Трентино» досрочно выиграл регулярный чемпионат итальянской Суперлиги
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«Трентино» досрочно выиграл регулярный чемпионат итальянской Суперлиги. Команда набрала 55 очков и гарантировала себе первое место за два тура до окончания чемпионата

После 20 туров волейболисты «Трентино» одержали 19 побед и потерпели всего одно поражение. Нанести «Трентино» единственное поражение удалось волейболистам «Модены», которые в 9-м туре регулярного чемпионата на домашней площадке одержали победу со счётом 3:1 (21:25, 27:25, 25:22, 25:16). На втором месте расположилась «Перуджа», которая набрала 47 очков. Ближайший преследователь «Трентино» одержал 15 побед в 20 матчах.

Отметим, что даже если волейболисты «Трентино» проиграют обе оставшиеся встречи со счётом 0:3, они всё равно останутся на первом месте.

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