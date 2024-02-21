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Федоровцева набрала 31 очко, но не спасла «Фенербахче» от поражения в матче Лиги чемпионов

Федоровцева набрала 31 очко, но не спасла «Фенербахче» от поражения в матче Лиги чемпионов
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Во вторник, 20 февраля, прошёл первый четвертьфинальный поединок женской Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и немецким «Штутгартом». Волейболистки «Штутгарта» неожиданно одолели турецкую команду на домашней площадке. Встреча закончилась со счётом 3:2 (22:25, 26:24, 19:25, 25:20, 15:10).

Самой результативной волейболисткой матча стала доигровщица «Фенербахче» Арина Федоровцева. У россиянки 31 очко, 26 из которых в атаке, 1 на блоке и 4 на подаче. В составе «Штутгарта» 23 результативных балла набрала Кристал Риверс, которая была признана MVP встречи.

Напомним, ответная игра состоится в среду, 28 февраля, на домашней площадке «Фенербахче». Команда Федоровцевой – действующий чемпион турецкой лиги.

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