ВФВ анонсировала проект «Волейбол366», который будет проходить раз в четыре года

Всероссийская федерация волейбола анонсировала новый проект под названием «Волейбол366». Мероприятия в рамках проекта будут проводиться один раз в четыре года 29 февраля. Программа «Волейбол366» включает в себя различные волейбольные активности, среди которых фестивали, мастер-классы, турниры и другое.

Старт проекта пройдёт в Москве на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» в павильоне «Спорт для всех». Программа открытия начнётся в 10 утра и завершится в 21:00.

С 11:00 все желающие смогут поиграть в волейбольный квиз, собрать фотомозаику #Волейбол366, пройти волейбольную профориентацию, поучаствовать в конкурсе на самый высокий съём. В 18:00 пройдёт живая беседа с именитыми игроками, в 19:30 – автограф-сессия.