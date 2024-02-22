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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 25-го тура

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 25-го тура
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В пятницу, 23 февраля, стартует 25-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

23 февраля, пятница:
16:00 «Нефтяник» (Оренбург) — «Шахтёр» (Солигорск)
17:00 «Газпром-Югра» (Сургут) — «Югра Самотлор» (Нижневартовск)

24 февраля, суббота:
13:00 «Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск)
16:00 «Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург)
19:00 «АСК» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Новосибирск)
19:00 «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Белогорье» (Белгород)

25 февраля, воскресенье:
13:00 «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва)
16:00 «Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» (Казань)

Время в расписании матчей указано московское.

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 24 туров подопечные Алексея Вербова набрали 60 очков.

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