Эбрар Каракурт продолжит выступать за «Локомотив» в следующем сезоне

Диагональная «Локомотива» из Калининградской области, турецкая волейболистка Эбрар Каракурт останется в команде на следующий сезон, сообщает источник из Италии.

Каракурт перешла в «Локомотив» в июне 2023 года. Последним клубом 23‑летней спортсменки был итальянский «Игор Горгондзола». Каракурт в сезоне‑2022/2023 стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Италии. Отметим, что волейболистка является победительницей Лиги чемпионов в составе «Вакыфбанка». В прошлом году турецкая спортсменка со своей сборной выиграла Лигу наций.

Напомним, команда из Калининграда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав 48 очков. После 21 сыгранного матча на её счету пятнадцать побед и шесть поражений.