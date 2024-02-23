Московское «Динамо» опубликовало заявление по поводу ситуации между Падо и Козловым

Волейбольный клуб «Динамо-Москва» опубликовал заявление по поводу инцидента, произошедшего между игроком клуба Михаилом Падо и экс-волейболистом «Кузбасса» Никитой Козловым.

«Руководство московского волейбольного «Динамо» проинформировано о ситуации с заявлением в полицию центрального блокирующего клуба Михаила Падо в отношении бывшего игрока молодежной команды «Кузбасс» Никиты Козлова относительно невозврата крупной денежной суммы. Руководители клубов «Динамо» и «Кузбасс» максимально оперативно и подробно обсудили сложившуюся ситуацию и не имеют друг к другу никаких претензий. Данное разбирательство идёт между двумя физическими лицами в рамках законодательства Российской Федерации, и участие клуба в нём не предусмотрено», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Козлов взял у Падо в долг более полумиллиона рублей на лечение матери, которая оказалась здоровой. Экс-игрока «Кузбасса» подозревают в лудомании.