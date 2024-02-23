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Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 22-го тура

В субботу, 24 февраля, стартует 22-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

24 февраля, суббота:

14:00 «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

16:00 «Спарта» (Нижний Новгород) — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.).

16:00 «Протон» (Саратов) — «Тулица» (Тульская обл.).

19:00 «Атом-Курск» (Курск) — «Динамо-Ак-Барс» (Казань).

25 февраля, воскресенье:

15:00 «Уралочка-НМТК» (Свердловская область) — «Минчанка» (Минск).

17:30 «Динамо» (Москва) — «Енисей» (красноярск).

28 февраля, среда:

19:00 «Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Калининградская область).

Время в расписании матчей указано московское.

Напомним, лидером предварительного этапа является московское «Динамо».